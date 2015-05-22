Определен порядок выступления участников в финале "Евровидения"

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов выступит в финале песенного конкурса "Евровидение" под номером 24. Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт конкурса, участники выступят в финале в следующем порядке: Словения, Франция, Израиль, Эстония, Великобритания, Армения, Литва, Сербия, Норвегия, Швеция, Кипр, Австралия, Бельгия, Австрия, Греция, Черногория, Германия, Польша, Латвия, Румыния, Испания, Венгрия, Грузия, Азербайджан, Россия, Албания и Италия.

Порядок выступления определен продюсерами шоу.

Напомним, представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов, исполнив песню "Hour of wolf" (Час волка) попал в финал конкурса, который состоится в Вене 23 мая.