Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на песенном конкурсе Евровидение-2015 в Вене Эльнур Гусейнов провел репетицию перед Большим Финалом конкурса, который пройдет завтра ночью.

Как сообщает Report, на сцене Wiener Stadthalle Э.Гусейнов и его команда отработали последние детали его завтрашнего выступления.

На сцене в финале певец выйдет с двумя танцорами и тремя бэк-вокалистами. С визуальным оформлением выступления также не произошло изменений с полуфинала 21 мая. На экране позади Э.Гусейнова поднимется темная луна, которая к концу выступления окрасится в красный цвет.

Отметим, что Э.Гусейнов исполнит на конкурсе песню "Час волка" (Hour of the wolf). Азербайджанский конкурсант выйдет на сцену под номером 24.