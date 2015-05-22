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    Эльнур Гусейнов пробился в финал конкурса Евровидения-2015 - ФОТО

    Финал конкурса состоится в Вене 23 мая

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов пробился в финал конкурса "Евровидения-2015", проходящего в столице Австрии - Вене.

    Как сообщает Report, азербайджанский певец вышел на сцену второго полуфинала конкурса 11-ым.

    В результате голосования, зрители высоко оценили его конкурсную песню "Hour of wolf" (Час волка). Таким образом, Э.Гусейнов получил путевку в финал, который состоится на арене Wienner Stadthalle 23 мая.

    В финал также вышли музыканты 9 стран — Литвы, Польши, Словении, Швеции, Норвегии, Черногории, Кипра, Латвии и Израиля.

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