Эльнур Гусейнов пробился в финал конкурса Евровидения-2015 - ФОТО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов пробился в финал конкурса "Евровидения-2015", проходящего в столице Австрии - Вене.

Как сообщает Report, азербайджанский певец вышел на сцену второго полуфинала конкурса 11-ым.

В результате голосования, зрители высоко оценили его конкурсную песню "Hour of wolf" (Час волка). Таким образом, Э.Гусейнов получил путевку в финал, который состоится на арене Wienner Stadthalle 23 мая.

В финал также вышли музыканты 9 стран — Литвы, Польши, Словении, Швеции, Норвегии, Черногории, Кипра, Латвии и Израиля.