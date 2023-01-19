О нас

В CinemaPlus пройдет показ турецкого фильма "49"

В CinemaPlus пройдет показ турецкого фильма "49" В сети кинотеатров CinemaPlus эксклюзивно c 19 января стартует показ турецкого военного фильма "49", производства компании "CNP Film", сообщает Report.
Шоу-бизнес
19 января 2023 г. 11:33
В CinemaPlus пройдет показ турецкого фильма 49

В сети кинотеатров CinemaPlus эксклюзивно c 19 января стартует показ турецкого военного фильма "49", производства компании "CNP Film", сообщает Report.

Фильм основан на реальных событиях и повествует об одном из самых напряженных периодов в новейшей истории Турции.

Режиссер Хакан Инан, продюсер Мехмет Джанполат, сценаристы Илкер Арслан и Барыш Эрдоган.

В главных ролях Исмаил Гаджиоглу, Ханде Доандемир и Синан Тузджу.

Продолжительность 130 минут. Возрастное ограничение 16+

Коротко о фильме: После того, как ИГИЛ оккупировала Мосул в 2014 году, она также организовала нападение на находившееся в городе посольство Турции. В результате 49 сотрудников, работавших здесь, попали в плен к террористам. Фильм рассказывает об операции MIT по их спасению.

CinemaPlus всегда готов радовать вас лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "CinemaPlus" "49" hərbi filminin nümayişinə başlayacaq

Самое важное

Азербайджан призвал международное сообщество осудить экологический террор Армении
Азербайджан призвал международное сообщество осудить экологический террор Армении
19 января 2023 г. 11:49
Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему Направление новых энергетических реалий
Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий"
18 января 2023 г. 21:00
Президент Азербайджана: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю
Президент Азербайджана: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю
18 января 2023 г. 20:57
Ильхам Алиев: Экономический рост Китая очень важен для такой страны, как Азербайджан
Ильхам Алиев: Экономический рост Китая очень важен для такой страны, как Азербайджан
18 января 2023 г. 20:55
Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене
Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене
18 января 2023 г. 20:54
Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет
Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет
18 января 2023 г. 20:50
Президент Азербайджана: Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди
Президент Азербайджана: Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди
18 января 2023 г. 20:50
Президент: В начале нашего пути к энергетической безопасности мы создали хороший инвестиционный климат
Президент: В начале нашего пути к энергетической безопасности мы создали хороший инвестиционный климат
18 января 2023 г. 20:42
Президент: У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом
Президент: У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом
18 января 2023 г. 20:35
Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики
Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики
18 января 2023 г. 20:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi