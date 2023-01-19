В CinemaPlus пройдет показ турецкого фильма "49"

В сети кинотеатров CinemaPlus эксклюзивно c 19 января стартует показ турецкого военного фильма "49", производства компании "CNP Film", сообщает Report.

В сети кинотеатров CinemaPlus эксклюзивно c 19 января стартует показ турецкого военного фильма "49", производства компании "CNP Film", сообщает Report.

Фильм основан на реальных событиях и повествует об одном из самых напряженных периодов в новейшей истории Турции.

Режиссер Хакан Инан, продюсер Мехмет Джанполат, сценаристы Илкер Арслан и Барыш Эрдоган.

В главных ролях Исмаил Гаджиоглу, Ханде Доандемир и Синан Тузджу.

Продолжительность 130 минут. Возрастное ограничение 16+

Коротко о фильме: После того, как ИГИЛ оккупировала Мосул в 2014 году, она также организовала нападение на находившееся в городе посольство Турции. В результате 49 сотрудников, работавших здесь, попали в плен к террористам. Фильм рассказывает об операции MIT по их спасению.

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