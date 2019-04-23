Экс-замдиректора ЦРУ сыграл в популярном сериале "Игра престолов"

Бывший высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, экс-замдиректора ведомства Дэвид Коэн сыграл в новом эпизоде сериала "Игра престолов".

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом ЦРУ сообщило в своем твиттере.

В ЦРУ отнесли съемки в популярном сериале к преимуществам работы в разведке.

"Преимуществом работы в ЦРУ является путешествие по миру. Очевидно, это иногда распространяется и на другие миры. "Маленькие птички", ищите нашего бывшего заместителя директора, бродящего по Вестеросу в сегодняшнем эпизоде "Игры престолов"", - говорится в сообщении ЦРУ.

"Маленькие птички" являются членами сети шпионов и информаторов на службе у одного из персонажей фильма, Вариса.

Экс-замдиректора ЦРУ сыграл одного из крестьян, которым раздают похлебку.