19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Дочь знаменитого американского поп-исполнителя Майкла Джексона Перис Джексон, не так давно снялась в одном из эпизодов сериала "Звезда" и теперь планирует дебютировать и в полнометражном фильме, сообщает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Первое появление начинающей актрисы на большом экране состоится в фильме Нэша Эдгертона. Проект пока не получил названия. Однако уже известно, что это будет комедийный триллер. Главную роль в нем исполнит Дэвид Ойелоуо.

Какая роль в фильме досталась Пэрис Джексон, пока не сообщается. Но известно, что в съемках также примут участие Шарлиз Терон и Аманда Сайфред.