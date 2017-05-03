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    19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино

    Ее партнерами по съемкам станут Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и Дэвид Ойелоуо

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Дочь знаменитого американского поп-исполнителя Майкла Джексона Перис Джексон, не так давно снялась в одном из эпизодов сериала "Звезда" и теперь планирует дебютировать и в полнометражном фильме, сообщает Report со ссылкой на  The Hollywood Reporter.

    Первое появление начинающей актрисы на большом экране состоится в фильме Нэша Эдгертона. Проект пока не получил названия. Однако уже известно, что это будет комедийный триллер. Главную роль в нем исполнит  Дэвид Ойелоуо.

    Какая роль в фильме досталась Пэрис Джексон, пока не сообщается. Но известно, что в съемках также примут участие Шарлиз Терон и Аманда Сайфред.

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