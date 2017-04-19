Джулия Робертс стала самой красивой женщиной года по версии журнала People

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Американская 49-летняя актриса Джулия Робертс в пятый раз признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, "прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People с рейтингом "Самых красивых в мире" и она все еще остается нашей любимой красоткой.

Робертс сказала, что "очень польщена" удостоится такого титула уже в пятый раз. Также актриса добавила, что "на данный момент находится на пике".

В 2016 году рейтинг возглавляла американская актриса Дженнифер Энистон.