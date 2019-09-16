Джордж Миллер планирует снять два фильма франшизы "Безумный Макс"

Джордж Миллер - режиссер серии фильмов "Безумный Макс" - планирует снять две кинокартины в продолжение франшизы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил кинопродюсер Иэн Смит в рамках 43-го Синепозиума в Санкт-Петербурге.

Отметим, что И.Смит спродюсировал фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Пятый элемент", "Фонтан", "Дитя человеческое" и ряд других кинокартин, получивших международную известность.

"Джордж Миллер планирует снять еще два фильма по вселенной "Безумного Макса". В этих кинокартинах режиссер планирует отдать дань уважения эпохе немого кино, временам американского актера и режиссера Бастера Китона", - сообщил И.Смит.

Отметим, что первый фильм знаменитой серии "Безумный Макс" - боевик, повествующий о постапокалиптическом мире - вышел на экраны в 1979 году, где главную роль в картине сыграл Мел Гибсон.