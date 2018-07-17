Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером, не снявшись за год ни в одном фильме

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни заработал больше всех своих коллег за 12 месяцев (по июнь 2018 года) - $239 млн до вычета налогов. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в исследовании Forbes.

При этом отмечается, что Клуни не снимается в кино с 2016 года, хотя в минувшем году вышел фильм "Субурбикон" с Мэттом Деймоном и Джулианной Мур, где он выступил в качестве режиссера.

Основную часть средств Клуни заработал на продаже премиального бренда текилы Casamigos британской компании Diageo Plc за $1 млрд.

Самой высокооплачиваемой знаменитостью в прошлом году стал боксер Флойд Мейвезер, заработавший $275 млн за бой с мастером смешанных единоборств Конором Макгрегором. Его совокупный годовой доход составил $285 млн.

На третьем месте - модель Кайли Дженнер, младшая из сестер Кардашьян. Главную долю ее заработка ($166,5 млн) составляет продажа косметики под брендом Kylie.

Четвертое место заняла известная в США телеведущая Джуди Шейндлин, более 20 лет ведущая шоу "Судья Джуди". В прошлом году она продала телеархив шоу за $100 млн, и в совокупности ее доход составил $147 млн.

На пятом месте в списке - актер Дуэйн "Скала" Джонсон. Бывший реслер снялся в трех фильмах в 2017 году и в двух - в этом году, благодаря чему заработал $124 млн.