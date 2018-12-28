Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил пациентов онкоцентра в Париже - ФОТО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Известный американский актер Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил пациентов института Кюри в Париже, который занимается лечением онкологических заболеваний, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили в институте, актер накануне вечером сделал сюрприз маленьким пациентам института и взрослым.

"Подарок, который был радостью для пациентов, семей, медперсонала, врачей и исследователей. Огромное спасибо Джонни Деппу за его время, поддержку и энергию", - говорится на странице института в Instagram.

Запись сопровождается несколькими фотографиями Деппа с пациентами и медработниками.