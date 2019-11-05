Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за мины

Анджелину Джоли и звезду "Игры престолов" Ричарда Мэддена эвакуировали со съемок фильма "Вечные" на Канарских островах из-за найденной неразорвавшейся мины, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает The Sun, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты предприняли необходимые меры. Мина была заложена, скорее всего, во время Второй мировой войны.

Отметим, что в "Вечных" также снимаются Сальма Хайек и Кит Харрингтон.

Выход картины запланирован на ноябрь 2020 года.