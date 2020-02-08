Мюзикл "Кошки", сиквел "Рэмбо: последняя кровь" и триллер "Фанат" номинированы на антипремию "Золотая малина" (Razzies Award) в категории "Худший фильм года", претендующий на "Оскар" фильм "Джокер" выдвинут на "Золотую малину" за жестокость, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Золотая малина" вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года. На звание "худшего фильма года" по итогам киносезона также представлены "Призраки Шерон Тейт" и "Мэдея на похоронах".

В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году на "Золотую малину" претендуют Силвестер Сталоне за "атаку на чувства и интеллект" зрителей в кровавом сиквеле "Рэмбо", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хэллбой"), Мэттью Макконахи ("Миссия "Сиренити") и Джон Траволта ("Фанат").

В категорию "худшая актриса" в этом году попали Хилари Даф ("Призраки ШэронТейт"), Энн Хэтэуэй ("Отпетые мошенницы" и "Миссия "Сиренити"), Франческа Хэйуорд ("Кошки"), Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах") и Ребел Уилсон ("Мошенницы").

В режиссерской и сценаристкой категориях на награду претендует создатель "Кошек" Том Хупер, а сам мюзикл также получил сразу две номинации за худший актерский дуэт.

Номинантов "Золотой малины" объявили накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар" и, что примечательно, фильм "Джокер", претендующий на "Оскар" в категории "Лучшая картина года", заработал номинацию на "Золотую малину" в категории "Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности".