Джоан Роулинг примет участие в спецвыпуске о Гарри Поттере в HBO Max

Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.

Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на газету Independent.

Во время спецвыпуска актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них лично, после чего в кадре появится сама писательница.

Спецвыпуск расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.

Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros.