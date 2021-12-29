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Джоан Роулинг примет участие в спецвыпуске о Гарри Поттере в HBO Max

Джоан Роулинг примет участие в спецвыпуске о Гарри Поттере в HBO Max Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.
Шоу-бизнес
29 декабря 2021 г. 10:54
Джоан Роулинг примет участие в спецвыпуске о Гарри Поттере в HBO Max

Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на газету Independent.

Во время спецвыпуска актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них лично, после чего в кадре появится сама писательница.

Спецвыпуск расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.

Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros.

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