Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает форму

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес (Джей Ло) продемонстрировала поклонникам, что находится в прекрасной физической форме.

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес (Джей Ло) продемонстрировала поклонникам, что находится в прекрасной физической форме.

Как передает Report, она опубликовала в Instagram обложку нового сингла «In The Morning».

Снимок, на котором 51-летняя звезда в полной мере продемонстрировала, что находится в великолепной физической форме, понравился большей части пользователей соцсети. Однако нашлись и те, кто решил, что раздеться для фотографии — слишком дешевый способ привлечь к себе внимание, и сравнил Дженнифер Лопес с Ким Кардашьян. «О нет, не превращайтесь в Ким Кирдашьян, держите класс», — призвала артистку одна из пользовательниц Instagram.

Большинство поклонников Дженнифер Лопес и журналистов, действительно, лишь в очередной раз восхитились спортивной, подтянутой фигурой 51-летней артистки. Джей Ло всегда подчеркивала, что посвящает много времени фитнесу и тщательно следит за питанием.

У Джей Ло — два персональных тренера в двух разных городах США, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Когда я Нью-Йорке, я занимаюсь с Дэвидом Киршем — он потрясающий тренер. Когда я в Лос-Анджелесе, я тренируюсь с Трейси Андерсон. Мне нравится баланс, который они мне дают. У них абсолютно разные подходы», — объясняла исполнительница порталу Hollywood Life.

Тренировки с Трейси Андерсон достаточно расслабленные, она комбинирует упражнения с весом для рук и движения, которые позволяют проработать ягодичные мышцы, бедра и мышцы-стабилизаторы.

У Дэвида Кирша более насыщенная программа: это микс круговой тренировки, выпадов, упражнений на пресс и мышцы спины, элементов кикбоксинга и берпи (сочетание приседов с прыжками). «Когда я работаю с Дженнифер Лопес, мы всегда прорабатываем все тело, — рассказывал сам Дэвид Кирш журналу Allure. — Ей нравятся высокоинтенсивные тренировки и разнообразие. Все это направлено на придание рельефа и тонуса формам, которыми наградил ее Бог. Мы делаем много круговых тренировок и сложных упражнений вроде перекрестных выпадов или приседов на одной ноге. Делаем много берпи». Как рассказал Кирш, мышцы спины и брюшного пресса прорабатываются на фитболе — например, на мяче для фитнеса артистка выполняет стойку на руках, упираясь в него кончиками пальцев ног.

О том, как певице удается сохранять великолепную физическую форму, у Джей Ло спрашивают регулярно — журналисты предполагают, что у нее есть какой-то секрет. «Нет никакого секрета, — сказала, однако, Дженнифер Лопес в интервью телеведущему Extra TV Марио Лопесу. — В конце концов, ты должен заботиться о себе. Все это вещи, которые мы не хотим слышать — нужно правильно питаться, нужно отдыхать, не нужно слишком увлекаться вечеринками. Все эти вещи пойдут вам на пользу».