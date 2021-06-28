Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намерены пожениться

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек намерены заключить брак до конца текущего года.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек намерены заключить брак до конца текущего года.

Как передает Report, об этом пишет The Sun.

Как сообщил источник, Аффлек планирует жениться на артистке до конца этого года, так как он сильно боится потерять ее во второй раз.

Аффлек собирается сделать Лопес предложение руки и сердца 24 июля — в 52-й день рождения певицы.

Ранее сообщалось, что Аффлек и Лопес отправились вместе в отпуск на горнолыжный курорт в Монтане.

В апреле 2021 года Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, отношения с которым длились с 2017 года. Они пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах.

В январе этого года 48-летний Аффлек также расстался с последней избранницей — 32-летней актрисой Аной де Армас.