Джастин Бибер отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем

Канадский певец Джастин Бибер заявил об отмене своего мирового тура из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем.

Канадский певец Джастин Бибер заявил об отмене своего мирового тура из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем.

Как передает Report , об этом сообщает TMZ.

Рэпер сообщил, что концерты в рамках его мировых гастролей Justice серьезно повлияли на здоровье артиста, поэтому он вынужден их приостановить. «После выступлений я начал чувствовать себя истощенным. Тогда я понял, что нужно поставить в приоритет свое здоровье. Поэтому я делаю перерыв от туров. У меня будет все хорошо. Мне нужно время, чтобы отдохнуть и чувствовать себя лучше», — заявил певец.

Отметим, что мировой тур должен был продлиться до марта 2023 года.

Напомним, что в июне у Бибера диагностировали редкое заболевание — синдром Рамсея-Ханта. Недуг вызвал парализацию правой части лица. Артист взял небольшой перерыв в карьере, чтобы восстановить здоровье. В августе рэпер впервые вышел на сцену после частичного паралича лица.