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Два экс-премьера Британии раскритиковали сериал "Корона" о жизни Елизаветы II

Два экс-премьера Британии раскритиковали сериал "Корона" о жизни Елизаветы II Два бывших премьер-министра Великобритании - Джон Мейджор и Тони Блэр - раскритиковали телесериал "Корона", посвященный жизни королевы Елизаветы II (1926-2022).
Шоу-бизнес
5 ноября 2022 г. 16:05
Два экс-премьера Британии раскритиковали сериал Корона о жизни Елизаветы II

Два бывших премьер-министра Великобритании - Джон Мейджор и Тони Блэр - раскритиковали телесериал "Корона", посвященный жизни королевы Елизаветы II (1926-2022).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, высказывания политиков в субботу опубликовала газета The Daily Telegraph в преддверии выхода 9 ноября на платформе стримингового сервиса Netflix нового, пятого по счету, сезона сериала.

В одном из эпизодов будущего сезона наследник престола принц Чарльз, ныне король Карл III, пытается заручиться поддержкой лейбориста Блэра, пришедшего к власти в 1997 году. По информации газеты, которая получила возможность ознакомиться с материалом для обзора, принц Чарльз в фильме предлагает политику совместную работу, чтобы защитить собственное будущее и проложить путь для свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.

"Не должно вызывать удивления, что это полнейшей и совершенный вздор", - заявил изданию представитель лейбориста, который возглавлял британское правительство в течение 10 лет.

Не менее резко выразился и Мейджор, занимавший пост премьера с 1990 по 1997 год. "Netflix может придерживаться точки зрения, что любая реклама - хорошая реклама. Но я вас уверяю, что это не так, особенно когда он не уважает память тех, кто более не с нами, или вкладывает заявления в уста тех, кто еще жив и не может защитить себя. Выдумка не должна быть выставлена как факты", - говорится в письме сэра Джона, направленного в The Daily Telegraph.

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