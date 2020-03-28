​Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia - ВИДЕО

Британская певица Дуа Липа представила в Сети альбом Future Nostalgia. Послушать или скачать его можно на всех цифровых платформах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала исполнительница в интервью Apple Music об идеи пластинки.

"На новом альбоме я много путешествую во времени".

В сборник вошло 11 треков в стиле диско, таких как Dont't start now и Break my heart, и созданных в духе 80-х, например, как песня Physical. В нем есть и элементы рэпа, как в композиции Levitating.

"Я хотела сделать что-то, напоминающее о музыке моего детства, но вместе с тем современное, — подчеркнула певица. — Помню, как слушала песни Moloko и Jamiroquai, под которые можно было танцевать в любое время дня и ночи. Мне хотелось воссоздать это чувство".

Отметим, что Future Nostalgia — второй студийный альбом Дуа Липы.