Дом моды Hermés судится с художником, создающим NFT-сумки Birkin

В суде Южного округа Нью-Йорка начали рассматривать дело о нарушении и размывании товарного знака между компанией Hermés и художником Мейсоном Ротшильдом.

В суде Южного округа Нью-Йорка начали рассматривать дело о нарушении и размывании товарного знака между компанией Hermés и художником Мейсоном Ротшильдом.

Как передает Report, об этом пишет WWD.

Художник судится с брендом из-за своей цифровой коллекции, состоящей из изображений 100 меховых сумок, напоминающих фирменные аксессуары Hermés Birkin. Впервые коллекция была представлена на выставке Art Basel в Майами в декабре 2021 года.

В январе 2022 года французский дом моды обратился в суд, утверждая, что художник продает свои цифровые MetaBirkins без разрешения. В марте прошлого года художник подал ответный иск, утверждая, что его искусство защищено правами по Первой поправке. Позже эта апелляция была отклонена.

Hermés утверждает, что Ротшильд пытался видоизменить товарный знак Birkin, добавив префикс Meta, а также использовал уникальный дизайн. Представители бренда в суде также заявили, что у компании есть собственные планы по работе в метавселенной и создании NFT.

Один из адвокатов Hermés Орен Варшавски заявил, что дело сводится к нарушению прав на товарный знак.