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Дом моды Dior извинился перед китайской общественностью за скандальное фото

Дом моды Dior извинился перед китайской общественностью за скандальное фото Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Lady Dior в Шанхае, вызвала возмущение среди жителей Китая.
Шоу-бизнес
24 ноября 2021 г. 12:35
Дом моды Dior извинился перед китайской общественностью за скандальное фото

Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Lady Dior в Шанхае, вызвала возмущение среди жителей Китая.

На фотоэкспозиции продемонстрирован портрет азиатской девушки с сумкой в руках, который по мнению общественности Китая, выставляет китайских женщин в плохом свете, передает Report со ссылкой на Beijing Daily.

"На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", - пишет издание.

Газета China Women's News в своей статье, посвященной упомянутой фотографии, написала, что выставка в очередной раз продемонстрировала "эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов", а также намерение "исказить китайскую культуру".

В ответ на критику со стороны общественности Dior сразу же удалил фотографию на официальном сайте, и снял ее с выставки.

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Версия на английском языке Dior apologizes to Chinese public over contraversial photo

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