Дом моды Dior извинился перед китайской общественностью за скандальное фото

Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Lady Dior в Шанхае, вызвала возмущение среди жителей Китая.

Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Lady Dior в Шанхае, вызвала возмущение среди жителей Китая.

На фотоэкспозиции продемонстрирован портрет азиатской девушки с сумкой в руках, который по мнению общественности Китая, выставляет китайских женщин в плохом свете, передает Report со ссылкой на Beijing Daily.

"На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", - пишет издание.

Газета China Women's News в своей статье, посвященной упомянутой фотографии, написала, что выставка в очередной раз продемонстрировала "эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов", а также намерение "исказить китайскую культуру".

В ответ на критику со стороны общественности Dior сразу же удалил фотографию на официальном сайте, и снял ее с выставки.