Dolce & Gabbana открыл бутик с хиджабами

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Итальянский модный дом Dolce & Gabbana открыл в Дубае флагманский бутик. Как сообщает Report со ссылкой на ProFashion, площадь магазина составила более тысячи квадратных метров. В нем представлены как последние коллекции, так и традиционная одежда для мусульман. Хиджабы и абайи выставлены в отдельном помещении, скрытом от посторонних глаз.

"На любом рынке и в любой культуре важно быть готовым бросить вызов себе и конкурировать с различными реалиями, оставаясь при этом любопытным. Это истинная красота нашей работы", — отметил один из основателей модного дома Доменико Дольче.

Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.