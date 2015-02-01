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    ​Дочь Уитни Хьюстон ввели в искусственную кому

    Причиной стало то, что у женщины начался отек головного мозга

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Врачи решили поместить дочь Уитни Хьюстон, 21-летнюю Бобби Кристина Браун в медикаментозную кому.

    Как передает Report, причиной стало то, что у женщины начался отек головного мозга.

    Бобби Кристина Браун в субботу была найдена в собственной ванне лицом вниз. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу.

    Мать Бобби Кристины Браун, Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Ее нашли мертвой в ванне, причинами смерти были названы утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

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