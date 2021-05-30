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Дочь Шойгу выйдет замуж

Дочь Шойгу выйдет замуж Дочь главы минобороны России Сергея Шойгу Ксения объявила о том, что выходит замуж за спортивного блогера Алексея Столярова.
Шоу-бизнес
30 мая 2021 г. 02:56
Дочь Шойгу выйдет замуж

Дочь главы минобороны России Сергея Шойгу Ксения объявила о том, что выходит замуж за спортивного блогера Алексея Столярова.

Как сообщает Report, об этом она написала в социальной сети Instagram.

«Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за все все и за это утро!» — написала К.Шойгу.

В ответ на пост невесты Столяров выложил совместное фото с ней в своем Instagram.

«Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P.S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки», — подписал он.

Отметим, что Ксения Шойгу — руководитель проектов «Лига героев» и «Гонка героев», а также президент Федерации триатлона России. Алексей Столяров является спортивным блогером. Его блог по тематике спорта и фитнеса на YouTube насчитывает почти 3 млн подписчиков.

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