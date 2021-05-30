Дочь Шойгу выйдет замуж

Дочь главы минобороны России Сергея Шойгу Ксения объявила о том, что выходит замуж за спортивного блогера Алексея Столярова.
«Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за все все и за это утро!» — написала К.Шойгу.
В ответ на пост невесты Столяров выложил совместное фото с ней в своем Instagram.
«Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P.S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки», — подписал он.
Отметим, что Ксения Шойгу — руководитель проектов «Лига героев» и «Гонка героев», а также президент Федерации триатлона России. Алексей Столяров является спортивным блогером. Его блог по тематике спорта и фитнеса на YouTube насчитывает почти 3 млн подписчиков.