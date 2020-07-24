Disney из-за пандемии отложила выход фильма "Мулан" и других картин

​​​​​​​Корпорация The Walt Disney Company в свете пандемии нового коронавируса отложила премьеру фильма "Мулан" и других картин.

Корпорация The Walt Disney Company в свете пандемии нового коронавируса отложила премьеру фильма "Мулан" и других картин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители компании журналу The Hollywood Reporter.

В Disney отметили, что специалисты компании "решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру". Ранее ожидалось, что картина выйдет в августе. Теперь премьера отложена на неопределенный срок.

Компания также перенесла выход ряда других лент. Премьера фильма "Аватар 2" отложена с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года. Продолжение киносаги "Звездные войны" (Star Wars) выйдет не раньше декабря 2023 года.