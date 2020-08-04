ДиКаприо подписал контракт на совместное производство фильмов с Apple

Корпорация Apple уже вложила крупную сумму в создание фильма с участием ДиКаприо и Роберта Де Ниро

Основанная голливудским актером Леонардо ДиКаприо продюсерская компания Appian Way Productions заключила с корпорацией Apple сделку о совместном производстве фильмов и телесериалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, Apple уже вложила 200 млн долларов США в создание картины "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе с ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Кроме того, корпорация будет участвовать в производстве продюсируемого Appian Way сериала "Сияющие девушки" (The Shining Girls), в котором снимется Элизабет Мосс. Как отмечает издание, этими проектами сотрудничество двух компаний не ограничится.

Для Appian Way контракт станет первой договоренностью о совместных съемках телесериалов. Что касается производства фильмов, ранее у нее уже были сделки с киностудиями Paramount Pictures и Warner Bros.