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    ДиКаприо допросили по "малайзийскому коррупционному делу"

    Баку. 5 января REPORT.AZ/ Актер Леонардо ДиКаприо был допрошен по дело предполагаемом факте коррупции, сообщает Report со ссылкой на Hollywood reporter. 

    ДиКаприо допросили в закрытом режиме как свидетеля  в рамках, так называемого, "малайзиского дела", которое ведется в отношении международной схемы отмывания денег, якобы использованной для финансирования фильма "Волк с Уолл-стрит".

    По информации СМИ, актер дал показания в Вашингтоне о своей роли в многомиллиардном коррупционном скандале, затронувшем также и его продюсерскую компанию Red Granite Pictures. Содержание показаний ДиКаприо не раскрывается.

    Расследование касается предполагаемые связи между фондом ДиКаприо и малайзийской схемой хищения средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии. 

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