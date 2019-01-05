ДиКаприо допросили по "малайзийскому коррупционному делу"

Баку. 5 января REPORT.AZ/ Актер Леонардо ДиКаприо был допрошен по дело предполагаемом факте коррупции, сообщает Report со ссылкой на Hollywood reporter.

ДиКаприо допросили в закрытом режиме как свидетеля в рамках, так называемого, "малайзиского дела", которое ведется в отношении международной схемы отмывания денег, якобы использованной для финансирования фильма "Волк с Уолл-стрит".

По информации СМИ, актер дал показания в Вашингтоне о своей роли в многомиллиардном коррупционном скандале, затронувшем также и его продюсерскую компанию Red Granite Pictures. Содержание показаний ДиКаприо не раскрывается.

Расследование касается предполагаемые связи между фондом ДиКаприо и малайзийской схемой хищения средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии.