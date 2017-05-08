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    Диана Гаджиева провела последнюю репетицию

    Финал конкурса состоится 13 мая

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская участница проходящего в Украине песенного конкурса "Евровидение-2017" Диана Гаджиева (DiHaj) провела последнюю репетицию перед завтрашним полуфиналом.

    Как сообщает Report, певица выступила на репетиции, предусмотренной для оценки со стороны жюри.

    По информации, в выступление Д.Гаджиевой не внесли никаких изменений.

    Напомним, что на предстоящем 9 мая первом полуфинале представительница Азербайджана выступит под номером 8 с песней "Skeletons". Финал конкурса состоится 13 мая. 

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