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    Диана Гаджиева поблагодарила поклонников за поддержку

    Певица также призвала не забывать жертв последних терактов

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на конкурсе Евровидение Диана Гаджиева (DiHaj) призвала не забывать жертв терактов, совершаемых в мире в последнее время.

    Как сообщает Report, об этом певица сказала в интервью Wiwiblogs.

    Обращаясь к своим поклонникам, азербайджанская певица также призвала своих слушателей прислушаться к своему сердцу, слушать хорошую музыку и смотреть Евровидение. Она также поблагодарила поклонников за поддержку, которую они ей оказывают.

    Напомним, конкурс Евровидение пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Диана Гаджиева исполнит на конкурсе песню Skeletons.

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