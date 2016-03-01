Ди Каприо забыл "Оскар" в ресторане - ВИДЕО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Актер Леонардо Ди Каприо, получивший в ночь на 29 февраля "Оскар" за лучшую мужскую роль в драме "Выживший", оставил свою статуэтку в ресторане.

Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ, репортеру которого удалось заснять фрагменты оскаровской вечеринки на камеру.

Ди Каприо и его коллеги отмечали награждение в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. После праздника актер вышел на улицу и направился к автомобилю в сопровождении еще нескольких человек, когда к нему выбежал мужчина со статуэткой. "Вы бы хотели забрать это с собой?" - спросил он у Ди Каприо, показывая на "Оскар". "Отдай Дэну", - ответил актер и указал на одного из спутников, после чего мужчина передал ему награду. Сам Ди Каприо принял из рук другого человека закупоренную бутылку.

Ди Каприо получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту. До этого он пять раз был номинирован на самую престижную премию в американском кино.