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Ди Каприо уступил звезде "Фарго" главную роль в новом фильме Скорсезе

Ди Каприо уступил звезде "Фарго" главную роль в новом фильме Скорсезе Ди Каприо исполнит роль второго плана
Шоу-бизнес
24 февраля 2021 г. 13:09
Ди Каприо уступил звезде Фарго главную роль в новом фильме Скорсезе

Актер Леонардо Ди Каприо уступил главную роль в новом вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны" звезде сериала "Фарго" Джесси Племонсу. Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом передает DigitalSpy.

Ди Каприо исполнит роль второго плана — он сыграет племянника хозяина ранчо, которого, в свою очередь, воплотит на экране Роберт де Ниро.

Джесси Племонсу достанется роль сотрудника ФБР, который расследует череду загадочных убийств.

Сейчас Леонардо Ди Каприо также занят на съемках фантастической комедии "Не смотри вверх" с Дженнифер Лоуренс.

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