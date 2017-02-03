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    Ди Каприо встретился с известным турецким поваром

    Обладатель Оскара запечатлен на фото в момент, когда повар выполняет свой знаменитый трюк

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Американский актер Леонардо Ди Каприо посетил ресторан турка Нусрета Гокче в Дубае, который прославился в интернете элегантной манерой посыпать стейки.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сам Гокче рассказал на своей странице в Instagram.

    Обладатель "Оскара" запечатлен на фото в момент, когда повар выполняет свой знаменитый трюк. Процесс приготовления мяса Гокче показал широкой публике на своей странице в Twitter. Видео собрало более 45 тысяч ретвитов и около 60 тысяч лайков пользователей.

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