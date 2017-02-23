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    Дэвид Боуи посмертно присудили премию Brit Awards как лучшему исполнителю

    Он стал первым исполнителем в истории премии, который ей награжден после ухода из жизни

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Британскому музыканту Дэвиду Боуи посмертно присудили премию Brit Awards в номинации "Лучший британский исполнитель".

    Как передает Report, церемония вручения наград проходит в Лондоне.

    Получил награду за музыканта актер Майкл Карлайл Холл. Боуи эта награда присуждена в третий раз. Он стал первым исполнителем в истории премии, который ей награжден после ухода из жизни.

    Ранее сообщалось, что Боуи получил премию Grammy посмертно в категории "Лучший альтернативный альбом".

    Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года.

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