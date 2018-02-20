 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Депардье намерен переехать в Алжир

    Актер отметил величайший ум жителей этой страны, захваченных неграмотными французами

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна", — заявил Ж.Депардье.

    Он подчеркнул, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.

    Актер также добавил, что "везде живет понемногу".

    Отметим, что Ж.Депардье имеет гражданство России и Бельгии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi