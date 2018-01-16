 Наверх
    Закрыть фоторежим

    День группы The Beatles отмечается сегодня в мире

    Всемирный День The Beatles учрежден по решению ЮНЕСКО в 2001 году© Rock Cult

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ежегодный День The Beatles отмечают сегодня поклонники группы во всем мире.

    Как сообщает Report, именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле был создан клуб Cavern, где в дальнейшем дебютировала группа. В самый первый состав группы вошли Пол Маккартни (бас-гитара, гитара, вокал), Джон Леннон (гитара, вокал), Джордж Харрисон (гитара, вокал), Стюарт Сатклифф (бас-гитара), Пит Бест (ударные).

    Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла "Please Please Me". С того момента на планете началось сумасшествие, получившее название "битломания". За время существования группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки.

    Всемирный День The Beatles был учрежден по решению ЮНЕСКО в 2001 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi