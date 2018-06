День группы The Beatles отмечается сегодня в мире

© Rock Cult

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ежегодный День The Beatles отмечают сегодня поклонники группы во всем мире.

Как сообщает Report, именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле был создан клуб Cavern, где в дальнейшем дебютировала группа. В самый первый состав группы вошли Пол Маккартни (бас-гитара, гитара, вокал), Джон Леннон (гитара, вокал), Джордж Харрисон (гитара, вокал), Стюарт Сатклифф (бас-гитара), Пит Бест (ударные).

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла "Please Please Me". С того момента на планете началось сумасшествие, получившее название "битломания". За время существования группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки.

Всемирный День The Beatles был учрежден по решению ЮНЕСКО в 2001 году.