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    Демет Акалын: Я не прилечу в Баку в одном самолете с Хадисе

    Певица приедет в Баку вместе с мужем Оканом Куртом

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Стал известен райдер известной турецкой певицы Демет Акалын в связи с концертом в Баку. 

    Как сообщила Report пресс-секретарь стадиона Джамиля Мехдиева, певица приедет в Баку вместе с мужем Оканом Куртом.

    Также отмечается, что Демет Акалын не хочет лететь в Баку в одном самолете с Хадисе. 

    Напомним, что между двумя певицами годами продолжается противостояние. 

    Отметим, что на концертной программе "ƏN Yeni İl" (Самый Новый год), организованном 31 декабря по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, помимо отечественных звезд Ройи и Мири Юсифа выступят звезды турецкой эстрады Хадисе, Демет Акалын, Мурат Далкылыч, Берксан, Озан Догулу, известные ди-джеи Джемре и Махмут Орхан.

    Информационная поддержка - агентство Report, спонсоры - жилой комплекс AAAF Park, High Boost, Seat, Baku Entertainment Factory и сайт Iticket.az.

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