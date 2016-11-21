Демет Акалын: Я не прилечу в Баку в одном самолете с Хадисе

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Стал известен райдер известной турецкой певицы Демет Акалын в связи с концертом в Баку.

Как сообщила Report пресс-секретарь стадиона Джамиля Мехдиева, певица приедет в Баку вместе с мужем Оканом Куртом.

Также отмечается, что Демет Акалын не хочет лететь в Баку в одном самолете с Хадисе.

Напомним, что между двумя певицами годами продолжается противостояние.

Отметим, что на концертной программе "ƏN Yeni İl" (Самый Новый год), организованном 31 декабря по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, помимо отечественных звезд Ройи и Мири Юсифа выступят звезды турецкой эстрады Хадисе, Демет Акалын, Мурат Далкылыч, Берксан, Озан Догулу, известные ди-джеи Джемре и Махмут Орхан.

Информационная поддержка - агентство Report, спонсоры - жилой комплекс AAAF Park, High Boost, Seat, Baku Entertainment Factory и сайт Iticket.az.