Де Ниро отменил показ скандального фильма на фестивале Трайбека

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Руководство американского кинофестиваля Трайбека приняло решение не показывать вызвавший споры фильм "Вакцинированные: от подлога к катастрофе", рассказывающий о якобы существующей связи между вакцинацией детей и аутизмом, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Один из соучредителей фестиваля актер Роберт Де Ниро, буквально накануне отстаивавший включение фильма в программу фестиваля, заявил, что все же решено отменить премьеру.

"Мое намерение показать этот фильм объяснялось желанием начать разговор о проблеме, которую я и моя семья воспринимаем как глубоко личную. Однако вновь обсудив этот вопрос с командой фестиваля Трайбека и представителями научного сообщества, мы сочли, что фильм не способствует дискуссии, на которую я надеялся. Фестиваль не пытается обойти острые вопросы или избежать противоречий. Но у нас есть обеспокоенность по поводу некоторых аспектов фильма, из-за которых мы вынуждены отменить его показ на фестивале", - цитирует слова Роберта Де Ниро официальный аккаунт фестиваля в "Фейсбуке".

Изначально организаторы Трайбеки отказались включать фильм в программу, но Роберт Де Ниро, на правах одного из основателей фестиваля, заступился за него и настоял на включении.

"У нас с Грейс есть ребенок, страдающий аутизмом, и мы считаем, что очень важно открыто обсуждать и рассматривать все вопросы, так или иначе связанные с этой проблемой. За все 15 лет существования фестиваля я ни разу не вмешивался в процесс отбора фильмов для него. Однако для меня и моей семьи это очень личный вопрос, и я хочу начала дискуссии по этой теме, поэтому мы покажем "Вакцинированных". Я не разделяю взгляды авторов фильма, я не выступаю против вакцинации, я лишь хочу, чтобы эту тему начали обсуждать", - заявил тогда Роберт Де Ниро.

Решение Трайбеки и личное участие в этом деле Де Ниро тут же вызвало острую критику со стороны американской прессы. Например, Los Angeles Times озаглавила свою публикацию "Как фестиваль Трайбека Роберта Де Ниро продался психованным противникам вакцинации".

Выдвигаемый фильмом тезис о связи вакцинации с аутизмом считается экспертами не просто антинаучным, а мошенническим.