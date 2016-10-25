Cтартовал второй сезон Юниор АзЛиги КВН

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Театре песни им. Рашида Бейбутова стартовал второй сезон Азербайджанской юниор-лиги КВН, в котором принимают участие 20 команд.

Как сообщает Report, коллективы разыграли малые и большие кубки фестиваля, а по итогам двухдневного марафона смеха и юмора были определены команды, которые продолжат соревноваться в турнирной сетке за звание чемпиона этого сезона.

По итогам первого дня состязаний в лидеры выбивается команда "Онлайн" 227-й школы, второе место у "Женской сборной" (школа №16), а на третьем расположилась команда "Муня и 4 гнома" (школа №1).

Во второй день на сцене зажигали "Сборная КВН Бузовна" (школа №26), "Пятый элемент" (школа №5), "Восьмое чудо света" (школа №8), "Сборная 189-190 школ", "Сборная лицея Анкары", "Спектр смеха" (школа №7), "Сборная школы №23", "Сборная школы №134" (действующий чемпион Лиги первого сезона), а также команда "160 процентов смеха" "Сборная школы N 160".

Председатель жюри и директор Азербайджанской Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков поблагодарил команды, директоров школ и родителей за поддержку юниор-течения в отечественном КВН и призвал не расстраивать тех, кто проиграл, подчеркивая, что КВН — это игра друзей, где важно поддерживать друг друга.

Первое место по итогам второго дня получает команда "Спектр смеха" (школа №7), второе место – "Сборная школ 189-190", а третье место делят "Сборная лицея Анкары" и команда "8 Чудо света" (школа №8). Малый Кубок "Открытие фестиваля" достается команде "Пятый элемент", Малый Кубок за лучший дебют команде "160 процентов смеха", а Кубок Азербайджанского Клуба веселых и находчивых получает "Сборная 134 школы".

Комментируя итоги первой игры стартовавшего сезона Рашад Азизов сказал: "Первая игра сезона показала высокий уровень подготовки школьных команд, а настроение зрителей в зале — это еще одно подтверждение, что нам удалось пережить десятилетие застоя в кавээновском движении. Задор и талант, который дарят нам эти юные ребята — доказательство того, что очень скоро мы увидим большой подъем креатива во всем отечественном развлекательном медиа-пространстве", — резюмировал руководитель АзКлуба веселых и находчивых.

Азербайджанский клуб веселых и находчивых выражает благодарность министру образования Микаилу Джаббарову, министру молодежи и спорта Азаду Рагимову, а также руководителю Азербайджанской молодежной организации России Лейле Алиевой.