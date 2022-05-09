Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022

Результаты голосования членов азербайджанского жюри - баллы участникам "Евровидения-2022" объявит ведущая Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Нармин Салманова.

Результаты голосования членов азербайджанского жюри - баллы участникам "Евровидения-2022" объявит ведущая Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Нармин Салманова.

Как передает Report, об этом сообщили в İTV.

Согласно правилам конкурса, ведущая в прямом эфире телеканала объявит результаты голосования жюри от Азербайджана в финале "Евровидения", который состоится 14 мая.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Конкурсная песня представителя Азербайджана Надира Рустамли называется Fade To Black. Он выступит во втором полуфинале. Комментировать конкурс будет исполнитель и композитор Мурад Ариф.