Cостоялся показ фильма ужасов "Проклятие монахини"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенным в ТЦ "Gənclik Mall" прошёл показ фильма ужасов "Проклятие монахини" в формате DolbyAtmos.

"Проклятие монахини" окутывает себя слишком большим количеством тьмы, из-за чего находится на грани кошмарной абстракции.

В кинотеатре царила атмосфера ужаса с оригинальными декорациями, использованными в фильме.

Режиссёром фильма ужасов является Корин Харди .

В актёрский состав входят Таисса Фармига, Шарлотт Хоуп, Бонни Ааронс, Джонни Койн, Ингрид Бису и другие.

Коротко о фильме: Когда в уединённом монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик той самой демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Portal Games, Burger Bomb,GanjaSharab, водка "Banketnaya" и вины "Gala".