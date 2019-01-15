CinemaPlus проводит акцию для детей - ВИДЕО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум класса CinemaPlus проводит акцию для детей на анимационные фильмы "Снежные гонки" или "Тайна семьи монстров" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh.

Как сообщает Report, приобретая билеты на один из данных дублированных анимационных фильмов, зрители получат купон со скидкой -1 манат на любой другой мультфильм. Акция действительна до 31 января и только в кинотеатрах, расположенных в Баку.

Редактор дубляжа Вугар Гусейнов, режиссёр Ровшан Мамедли, звукооператор Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер Орхан Агаларов, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Эмиль Давудзаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде. Анимационный фильм "Снежные гонки" озвучили Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Кямаля Пириева, Мятанет Аббаслы, Вюсал Мамедов, Азада Аббасова, Незакят Мамедли, Эльнур Гусейнов, Рагим Рагимов, Ровшан Мамедли и Айтадж Рагимова.

Анимационный фильм "Тайна семьи монстров" озвучили Вюсал Халыгоглу, Эльшан Рустамов, Алихан Раджабов, Ровшан Мамедли, Земфира Абдулсамедова, Назакят Мамедли, Метанет Аббаслы, Вюсал Муртузалиев, Эльман Рагимов, Рагим Рагимов, Вюсал Мустафаев, Мушфиг Мирзазаде, Вюсал Гаджигедир и Айтадж Рагимова.