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    "CinemaPlus" приступил к показу романтической комедии - ВИДЕО

    Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus приступил к показу романтической комедии 30 свиданий

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" приступил к показу романтической комедии "30 свиданий"

    Как сообщает Report, режиссер фильма - Татьяна Капитан. Главные роли исполнили Наталья Медведева и Никита Панфилов. А также Ирина Гринева, Ян Цапник, Гарик Харламов, Ольга Тумайкина и другие.

    В отчаянной попытке устроить личную жизнь главная героиня решает каждый день в течение месяца ходить на свидания с абсолютно незнакомыми мужчинами. Обогащается этот сюжет параллельной криминальной интригой.

    "CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

    Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".

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