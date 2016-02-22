"CinemaPlus" приступает к показу новой комедии "Axırıncı Yol" - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" 1 марта совместно с проектом "ATV & İLK media" приступает к показу приключенческой комедии "Axırıncı Yol".

Как сообщает Report, cъемки проводились год назад - c августа по октябрь - в Исмаиллах и Баку.

В фильме "Axırıncı Yol" речь идет об истории героев "Bozbash Pictures" Шами, Шошу, Фелакет, Ширин, Гылман и Ахсаккал. Герои попадают в безвыходное положение и похищают инкассаторский автомобиль местного банка с 2.000.000 долларами. Об этом узнает полиция и находит любой способ, чтобы найти преступников. Преступная группировка во главе с Шошу меняет облик инкассаторской машины под название "Детский развлекательный центр SOSKA", тем самым ставит их в еще более трудную ситуацию.

Главный продюсер фильма - Илькин Гасани, режиссер-постановщик - Эмиль Абдуллаев, авторы сценария - Анвер Аббасов, Самид Агаев и Эльнур Гусейнов.

В ролях - Илькин Гасани, Рамиль Бабаев, Эльшан Оруджов, Ниджат Рагимов, Азер Бахшалиев, Илькин Мискерли, Джавидан Новруз, Тарлан Нур-Яшар, Нигяр Алиева, Ядигяр Мурадов, Махаррам Гурбанов и др.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".