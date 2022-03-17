CinemaPlus приступает к показу азербайджанской мелодрамы "Olimpia"

Сеть кинотеатров "CinemaPlus" с 18 марта приступает к показу азербайджанского фильма "Olimpia".

Сеть кинотеатров "CinemaPlus" с 18 марта приступает к показу азербайджанского фильма "Olimpia".

Как сообщает Report, фильм снят в жанре мелодрамы по заказу Министерства культуры Азербайджана в студии "Mozalan".

Режиссер и продюсер фильма Али-Саттар Гулиев. Автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, художник – Ариф Нифтиев, композитор – Роман Шульга, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, звукорежиссер – Теймур Керимов.

В ролях Гурбан Исмайлов, Кямаля Исрафилова, Видади Гасанов, Мабуд Магерамов, Гаджи Исмайлов, Расим Джафар, Гюнель Мамедова, Азер Айдемир, Вюсал Гаджикадыр и Шамиль Сулейманов.

Коротко о фильме: Эта особая история жизни началась в 1980 году в Москве, столице СССР, продолжилась в 2015 году в одном из живописных северо-западных районов Азербайджана и закончилась на далекой Кубе. Ильгар Сулейманов, бронзовый призер московской Олимпиады, давно отошел от профессионального спорта и живет спокойной жизнью в родном городе. Ильгар преподает физкультуру в местной средней школе, часто слушает радио и проводит свободное время со своими коллегами Валехом и Дадашем. Каждую субботу и воскресенье друзья развлекаются рыбалкой на берегу озера недалеко от поселка, шутят и пьют домашнее вино. Но каждую ночь Ильгар возвращается домой один, потому что, несмотря на жизнерадостность, он одинокий человек. Ни семьи, ни детей, ни видения будущего, планов, убеждений… Однажды в дверь дома Ильгара стучат, и его жизнь полностью меняется.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.