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CinemaPlus принял участие на выставке CineEurope в Барселоне 

CinemaPlus принял участие на выставке CineEurope в Барселоне  CinemaPlus в этом году представил Азербайджан на международной выставке CineEurope в городе Барселона.
Шоу-бизнес
23 июня 2023 г. 17:17
CinemaPlus принял участие на выставке CineEurope в Барселоне 

CinemaPlus в этом году представил Азербайджан на международной выставке CineEurope в городе Барселона.

Как сообщает Report, на мероприятии CineEurope-2023 представлены новейшие технологии и новинки киноиндустрии от голливудских и европейских студий.

CineEurope, созданная The Film Expo Group, является официальным мероприятием Международного союза кинотеатров (UNIC), международной торговой ассоциации, предоставляющей экспонентов кино и их национальные ассоциации на 38 европейских территориях.

Со стороны CinemaPlus на выставке CineEurope участвовали директор сети кинотеатров CinemaPlus Мурат Джамчы и председатель Наблюдательного Совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде. Они заключили контракты с ведущими мировыми киностудиями на показ фильмов следующих новых сезонов. Среди этих компаний были такие студии, как Universal Pictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Paramount Pictures и Warner Bros.

Кроме того, представители ознакомились с новейшими технологиями, предназначенными для кинотеатров, и были проведены встречи с руководителями компаний, которые их представили.

CinemaPlus продолжает внедрять новшества, чтобы представить лучшее своим зрителям, показывать в Азербайджане киноманам фильмы, которые выходят в тот же день, что и во всем мире.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CinemaPlus” Barselonada keçirilən CineEurope sərgisində iştirak edib

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