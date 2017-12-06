CinemaPlus представил новые подарочные карты

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров CinemaPlus представила новую продукцию – "Подарочная карта".

Как сообщает Report "Подарочная карта" - это уникальная возможность сделать приятный подарок, который придется по душе каждому киноману. Ведь карты не только заменяют реальные деньги, но также сделаны под специальный дизайн любимых всеми героев кино. Обладатель подарочной карты может сам выбрать фильм, зал и время сеанса на сумму, указанную на карте. Номиналы карт: 50,100 и 250 манатов.

Также можно приобрести индивидуальную карту. Эта та карта, которая может быть приготовлена под заказ клиента. То есть заказчик может выбрать дизайн, надпись и цвет карты.

По мере использования, сумма уменьшается. Данную сумму можно использовать как за одно, так и за несколько посещений. Одну покупку нельзя оплатить остатками средств на нескольких картах. Также средства на карте не могут быть обналичены.

Карта является собственностью сети кинотеатров СinemaPlus и по достижению нулевого остатка может быть пополнена кассиром кинокасс по просьбе владельца

"Подарочная карта" может быть приобретена в кассах сети кинотеатров CinemaPlus и при утрате или повреждении восстановлению не подлежит.