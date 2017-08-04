CinemaPlus поздравил Геннадия Гасымова

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" ко Дню национального кино торжественно поздравила киномеханика с 50-ти летним стажем работы Геннадия Гасымова.

Как сообщает Report, его карьерный рост начался со дня открытия легендарного кинотеатра "Азербайджан" с 1967 года.

Это достаточно важная дата, так как не каждому удается проработать на одной и той же должности так много времени. Он настоящий специалист и профессионал своего дела, и этот факт очень ценится коллективом и начальством. Коллеги ценят Г. Гасымова не только за его работу, но и за личностные качества: доброту, ответственность, искренность и порядочность.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.