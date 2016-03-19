​CinemaPlus порадует детей в дни весенних каникул - ВИДЕО

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса CinemaPlus в связи с весенними каникулами и праздником Новруз подготовил специальный праздничный репертуар. Как передает Report, основная часть репертуара будет интересна для родителей и детей особенно тем, что пройдет показ анимационных мультфильмов "Лунный флаг" и "Норм и Несокрушимые".

В мультфильме "Лунный флаг" 12-летний Майк вместе со своими друзьями пытается спасти Луну от захвата злобным миллиардером Карсоном. Но для этого надо всего лишь полететь в космос. Удастся ли обыкновенным подросткам пробраться на космическую базу, прилуниться и победить коварного злодея? Для этого понадобится помощь друзей, верной домашней ящерицы и родного деда. Большое космическое приключение, объединившее всю семью, начинается!

В мультфильме "Норм и Несокрушимые" добродушный белый медведь и шустрые лемминги ставят перед собой цель спасти родную Арктику от коварной корпорации. Могущественный босс Мистер Грин задумал построить здесь, среди чистых льдов, город богачей, и пушистый отряд должен дать противнику бой на его территории. Норм и Несокрушимые отправляются прямо в каменные джунгли мегаполиса. Их обаяние, отвага, шутки и танцы - особенно зажигательный "Арктик Шейк" - растопят сердца горожан, но для победы мало просто стать звёздами. Впереди настоящие испытания и вихрь приключений.

Кинотеатр CinemaPlus находится по адресу: проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Отметим, что азербайджанский кинотеатр премиум класса 28 Cinema поменял свое название на CinemaPlus.