"CinemaPlus" покажет бой МакГрегора и Серроне

Кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" 19 января в 07:00 утра покажет бой между звездой Абсолютного бойцовского чемпионата UFC ирландского боксером Конор МакГрегора и бывшим двойным чемпионом UFC американцем Дональдом Серроне.

Как сообщили Report в кинотеатре, местом проведения турнира UFC-246 является Лас-Вегас.

В программе турнира нет титульного боя.

МакГрегор является бывшим чемпионом в двух весовых категориях: легком и полулегком весе. Ирландский спортсмен провел 25 боев, в 21 из них он одержал победу, четыре закончились поражением. Последний раз Конор дрался осенью 2018 года, тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Серроне – настоящий ветеран смешанных боевых искусств. За последний год Дональд участвовал в 5 боях, 3 из которых выиграл, а 2 проиграл. Всего за свою карьеру спортсмен сражался 50 раз: 36 побед, 13 поражений и 1 поединок был признан несостоявшимся.

Цена билета составляет 7 АЗН (Баку), 4 АЗН (Гянджа). Количество билетов ограничено.

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