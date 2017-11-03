CinemaPlus начинает продажу продукта Diet Popcorn

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня трудно представить кинотеатр без попкорна - излюбленного лакомства киноманов. Учитывая этот фактор, впервые в Азербайджане сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus предлагает новинку Diet Popcorn -диетический попкорн от ведущих американских производителей.

Как сообщает Report, только в CinemaPlus можно попробовать полезный диетический попкорн с минимальным количеством соли, сахара и жира – идеальный продукт для всех!

Попкорн богат протеином, фосфором, железом и кремнием. Но главное его достоинство в том, что он содержит большое количество клетчатки.

Для приготовления нового диетического попкорна в кинотеатр CinemaPlus были приглашены специалисты из Америки, которые провели обучения и предоставили новую рецептуру в соответствии с высочайшими стандартами качества. Попробовав его лишь раз, невозможно будет забыть неповторимый вкус.

Только в кинотеатре CinemaPlus вы можете попробовать оригинальный и самый вкусный попкорн из самого Техаса.