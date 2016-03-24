"CinemaPlus" начал показ фантастического фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум класса «CinemaPlus» начат показ самого ожидаемого фантастического фильма студии Warner Brothers «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», сообщает Report.

Зак Снайдер, режиссер картины, подтвердил, что сюжет основан на серии комиксов Фрэнка Миллера«Возвращение Темного рыцаря». Одним из злодеев выступит небезызвестный Лекс Лютер, роль которого исполнил Джесси Айзенберг. В роли Супермена – Генри Кавилл, Бэтмена на экране воплотил Бен Аффлек, Чудо-женщиной стала Галь Гадот, а Акваменом – Джейсон Момоа.

Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так и останутся бесконтрольными, грозный и могущественный страж Готэм Сити бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой оно когда-либо сталкивалось.

«CinemaPlus» находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Отметим, что азербайджанский кинотеатр премиум класса «28 Cinema» поменял своё название на «CinemaPlus».